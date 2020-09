Impulse für die Stadtentwicklung

Gemeinderat Wie die Stadt Ellwangen mit neuen Ideen die Innenstadt stärken will und wie es mit der Tourist-Information weitergeht.

Ellwangen

Leerstände in Geschäften, Corona und eine Landesgartenschau vor der Brust. Viele Probleme plagen die Stadtverwaltung, wenn es um die zentrale Frage geht, wie die Ellwanger Innenstadt in den kommenden Jahren attraktiver werden kann. In einem Punkt waren sich alle Räte und die Verwaltung einig: die Innenstadt muss frischer und lebendiger werden.

Im Falle des zentralen Platzes am Fuchseck stand die Tourist-Information erneut zur Abstimmung. Im Dezember 2019 mietete die Stadt überraschend die leer stehende Immobilie an, um dort künftig die Tourist-Information unterzubringen. Nach zuletzt kolportierten Umbaukosten von 350 000 Euro legte