Meilensteine für Sport, Kultur, Freizeit

Lauchheim

Grund zur Freude in Lauchheim – der neue Sportplatz ist offiziell freigegeben und der erste Spatenstich für die neue Mehrzweckhalle ist gesetzt. Wenn damit langersehnte Träume wahr werden, darf ruhig mal in kleinem Rahmen gefeiert werden. So trafen sich jetzt gut 40 Gäste zu einem Festakt am Sportgelände an der Jagst.

„Gemeinsam Sport machen und feiern hat eine ganz besondere Bedeutung“, sagte Bürgermeisterin Andrea Schnele bei ihrer Begrüßung. „Ich freue mich deshalb auf das Erreichte.“ Viele hätten dazu beigetragen, was Schneles Überzeugung einmal mehr bestätigt: „Große Herausforderungen