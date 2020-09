Sachlich informieren

Derzeit häufen sich Berichte von Schulen, in denen einzelne Coronafälle aufgetreten sind. Wie zum Beispiel an der Härtsfeldschule in Neresheim oder an der Parkschule in Essingen. Dies ist zwangsläufig normal und wird uns vermutlich auch die kommenden Monate begleiten. Wichtig bei solchen Meldungen ist Besonnenheit.

Das Virus wird nicht verschwinden und daran orientiert sich auch das aktuelle Regelwerk rund um die zentrale Corona-Verordnung, die jetzt bis zum 30. November verlängert wurde. Es geht nicht darum, jede Infektion zu verhindern – das ist völlig unmöglich – sondern darum, in keine unkontrollierbare Ausbreitung der