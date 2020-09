Bäckertüten gegen Abzocke

Aalen

Der alte Mann nimmt den Hörer ab. Am anderen Ende der Telefonleitung erklärt ihm ein Unbekannter, dass sich falsche Bankbeamte seines Geldes bemächtigen wollen. Der Anrufer weist den Senior an, sein Privatvermögen der Polizei zu übergeben. Der verunsicherte Rentner packt sein Erspartes in einen Rucksack und legt diesen an einem zuvor abgesprochenen Ort ab. Sein Geld sieht er nie wieder.

Es ist nichts Neues: Betrüger täuschen Menschen am Telefon und zocken diese ab, behaupten, der Enkel benötige Geld oder geben sich als Polizeibeamter aus. In den vergangenen Jahren sind die Täter immer dreister und erfolgreicher geworden. Um die