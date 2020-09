Skandale noch und nöcher

Die Diskussion um die Kita in Waldhausen im Gemeinderat war so laut, dass sie der Spion bis hinüber zu seinem Türmle hörte. Er findet, Joe Brenner hat am Anfang recht gehabt. Der Waldhäuser Ortschaftsrat hat über die geänderte Planung informiert werden müssen. Nachdem Joe Brenner eingegriffen hat, hat die Stadtverwaltung aber die Kurve gekriegt und den Ortschaftsrat gefragt. Damit hätte die Sache dann erledigt sein müssen. Na ja, den Kindern wird’s egal sein, wie die Entscheidung zustande kam. Sie bekommen nun eine schöne und praktische Kita.

