Schüler streiken wieder fürs Klima

Umwelt Am Fuchseck werben Schülerinnen und Schüler für den Klimaschutz und protestieren gegen die Untätigkeit der Politik. Welche Botschaften sie aussenden.

Ellwangen

Trommelwirbel und Protestreden. Damit beteiligen sich Schülerinnen und Schüler in Ellwangen am Fuchseck – wie andern Orts auch am globalen Klimastreik. Lautstark machen sie unter dem Motto „Rettet die Welt“ aufmerksam auf das Thema Klimaschutz.

Der Trägerverein des Jugendzentrums hatte die Veranstaltung organisiert. Es wurden Plakate und Banner vor dem Kurz-Brunnen hochgehalten, auf denen zu lesen stand: „Es gibt unzählige Planeten, aber keiner ist wie unserer“, „Das ist kein Computerspiel, das ist real“, „Rettet die Pole, raus aus der Kohle“ oder „Ich versuche Plastik