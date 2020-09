Mähroboter als tödliche Gefahr für die Igel im Garten

Umwelt Warum der Naturschutzbund an Gartenbesitzer appelliert, die automatischen Gartenhelfer nicht nachts oder in der Dämmerung laufen zu lassen.

Schwäbisch Gmünd

Viele Gartenbesitzer nutzen die Hilfe von Mährobotern. Was viele nicht wissen: Für Igel sind die Geräte eine tödliche Gefahr, besonders, wenn sie in der Nacht zum Einsatz kommen, warnt der Naturschutzbund (NABU).

Vier übel zugerichtete Igel hat Elke Wengert in den vergangenen Wochen in ihrer Tierauffangstation in Göggingen aufgenommen – alle vier waren in die Messer von Mährobotern geraten und letztendlich so schwer verletzt, dass sie nur noch von ihren Qualen erlöst werden konnten. „Einigen fehlten Füße, einem wurde sogar das Schnäuzchen abgehackt“,