Über den „Tisch“ und die „Welle“ mit Mountainbike oder Laufrad

Baden-Württemberg ist das einzige Bundesland, in dem Radfahrer im Wald nur Wege befahren dürfen, die mindestens zwei Meter breit sind. Der Widerstand dagegen wächst, nicht nur in Stuttgart, wo es häufig zu Konflikten zwischen Downhillfahrern und Forstleuten kommt. Auch im Raum Aalen, wo der Albtrauf die längsten Abfahrten der Region ermöglicht, gibt es Promleme mit wilden Strecken.

„Die beste Strategie ist, gute Bahnen anzulegen und offiziell freizugeben, so wie hier am Galgenberg. Dann trifft sich die Szene dort“, sagt der Radsportler Linus Ott. Er weiß wovon er spricht, denn er kennt alle Trailparks in der näheren und weiteren