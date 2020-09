Helge Thun: begabter Illusionist

„Gethunte Trix“, das sind viel mehr als Zauberkunststücke. Denn Helge Thun präsentiert seine Taschenspielertricks auch sprachlich so überschäumend virtuos, dass der Samstagabend in der Gmünder Theaterwerkstatt zum genreübergreifenden Gesamtkunstwerk wurde. Auch, wenn wegen Corona nur gut 20 Zuschauerinnen und Zuschauer in der zweiten Vorstellung um 20.30 Uhr waren – sie applaudierten am Ende der eineinviertel Stunden wie 100 Zuschauer – Ehre, wem Ehre gebührt.

Publikum um den Finger wickeln

Helge Thun versteht es, das Publikum um den Finger zu wickeln – und vor den Kopf zu stoßen. Er ist nicht nur Illusionist,