„Mannschaft lässt uns nicht im Stich“

Fußball, Regionalliga Der VfR Aalen reagiert mit einer unerwarteten Leistungssteigerung auf die harsche Kritik und schützt den Trainer. Roland Seitz: „Das war so nicht zu erwarten.“

Roland Seitz hat sich spät in der Nacht noch ein Bierchen gegönnt. Zuhause. In aller Ruhe. „Noch gibt es nichts zu feiern“, sagt der Trainer. Wobei er auch zugibt, dass „ich den Sieg einkleines bisschen genossen und mich gefreut habe“. Und er sagt auch, dass das 2:0 (2:0) beim Titelaspiranten SSV Ulm 1846 so nicht zu erwarten war. Erst recht nicht nach den zuvor turbulenten Tagen.

Drei Pleiten in Folge, dazu die harsche Kritik von Geschäftsführer Giuseppe Lepore nach dem 1:2 gegen Alzenau an der Mannschaft und am Trainerteam („Das war völlig inakzeptabel.“) – der VfR Aalen reiste wie ein „angeschlagener