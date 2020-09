Spürbare Landschaften

Raum, Licht, Struktur. Diese drei Worte spielen eine gewichtige Rolle für die Gemälde der gebürtigen Flensburgerin Elke Wree. Inzwischen 80 Jahre alt, ist die zierliche Frau nimmer müde, Landschaften zu malen. Einen dafür charakteristischen Horizont oder klar artikulierte Objekte sucht man bei Wrees Werken indes vergebens.

Schicht für Schicht nähert sich die Wahl-Karlsruherin der finalen Landschaft. Das Ende zu finden sei dabei gar nicht so einfach und kann zehn Jahre dauern, verrät sie im persönlich Gespräch bei der Eröffnung ihrer Ausstellung „Spuren aus Licht und Zeit“ in der Südwestgalerie von Cyprian Brenner in Hüttlingen-Niederalfingen.