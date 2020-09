Konzert mit dem Gmünder Collegium

Klassik Am 3. Oktober, sind das Trio Verve und das Collegium Vocale in der Augustinuskirche zu erleben.

Das Gmünder Kulturbüro beteiligt sich seit dem 26. September bis 18. Oktober mit einer Klanginstallation in der Johanniskirche am Festival „Unter Beobachtung. Kunst des Rückzugs“ der KulturRegion Stuttgart. Im Rahmen des Festivals findet am Samstag, 3. Oktober, ein „Fokustag“ statt, an dem das Trio Verve (München/Linz) gemeinsam mit dem Collegium Vocale Schwäbisch Gmünd zu einem Konzert um 17 Uhr in die Augustinuskirche einlädt.

Pärt und Schostakowitsch

Auf dem Programm stehen meditative Werke von Arvo Pärt, Peteris Vasks, Pablo Casals und Dmitri Schostakowitsch. Das Trio Verve mit Bernhard Metz (Violine), Sven