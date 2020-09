Mehrere Neuner in Folge

Die Schrezheimer Keglerinnen waren zu Gast beim KV Liedolsheim. Fortuna war nicht auf ihrer Seite und am Ende unterlagen sie mit 5:3 in Liedolsheim.

Zu Beginn war noch alles ausgeglichen. Sissi Schneider und Sabina Sokac nahmen das Spiel auf. Sie versuchte den Rückstand so gering wie möglich zu halten, doch der Punkt war weg. Sissi Schneider dagegen brachte mit ihrer Erfahrung wieder alles ins Lot. Sie holte sich ihren Punkt. Saskia Barth und Kristina Sanwald versuchten die knapp 30 Kegel Rückstand wieder aufzuholen. Saskia war in ihrem Element. Sie zeigte ihr Können von Wurf zu Wurf. Mit 618 Kegel war sie am Ende auch Schrezheimers Tagesbeste.