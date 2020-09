Was mit der Kirche und dem Dekanatsgebäude los ist

Aalen. Kirchliche Gebäude kosten. In regelmäßigen Abständen stehen Sanierungen an. Was die evangelische Kirchengemeinde für den Erhalt ihrer baulichen Substanz tun muss, damit haben sich jetzt die Kirchengemeideräte befasst. Zwei Gebäude standen dabei im Mittelpunkt: die Johanneskirche, an deren Mauern Risse entstanden sind, sowie das Dekanatsgebäude in der Innenstadt, das grundlegend ab dem Jahr 2022 saniert werden soll.

Das evangelische Dekanat steht unter Denkmalschutz. Das macht eine Sanierung gegenüber einem herkömmlichen Gebäude komplizierter. Jetzt haben die Verantwortlichen der Kirchengemeinde einen sogenannten Vorentwurf erstellen