Weiler sagt Fasching und Theater ab

Schwäbisch Gmünd-Weiler

Die traditionellen Theateraufführungen im Dezember sowie die geplanten Faschingsveranstaltungen der Vereine in Weiler in den Bergen wird es diesmal in der bekannten Form nicht geben. Bis zuletzt hatten die Aktiven zwar gehofft, die im Vereinskalender geplanten Veranstaltungen durchführen zu können.

Mittlerweile ist jedoch klar, dass das nicht möglich sein wird. Was die bekannten und beliebten Theateraufführungen betrifft, lassen die derzeitigen Corona-Regelungen – unter anderem 1,5 Meter Abstand auch auf der Bühne zwischen den Schauspielern – eine Aufführung leider nicht zu, bedauern die Verantwortlichen.