Siegreiche Unterschneidheimer

Damen, Landesklasse TSV Untergröningen III – SC Unterschneidheim 3:8 Zum Saisonauftakt verliert Untergröningen III klar mit 3:8 gegen Unterschneidheim. Am Ende ging es insgesamt sechsmal in den Entscheidungssatz, vier davon gewannen die Gäste. In den Eingangsdoppeln teilte man sich die Punkte. Während sich Feil/Loss gegen Wünsch/Hönle mit 3:2 behaupteten, verloren Reiner/Kocbinar gegen Schnele/Rettenmaier mit 1:3. In den Einzelpartien siegten auf TSV-Seite Anja Reiner und Yeliz Kocbinar, aufseiten der Gäste blieb Andrea Schnele unbesiegt, die restlichen Punkte steuerten Sophie Wünsch, Carolin Rettenmaier (2) und Sandra Hönle bei.