LED-Beleuchtung erregt die Gemüter

Essingen

Der Schlosspark wurde in den vergangenen Jahren herausgeputzt – bereits im zweiten Sommer taucht nun auch eine LED-Beleuchtung das Areal in blaues, rotes, gelbes und grünes Licht. Doch nicht alle Bürgerinnen und Bürger sind damit einverstanden, in der Gemeinde wird vereinzelt Unmut laut.

Eine Essingerin bringt es auf den Punkt. „Die Lichtfluter wirken wie ein Staubsauger und sind für viele Tiere eine Todesfalle“, sagt die SchwäPo-Leserin. „Die Lichter vertreiben nachtaktive Tiere – Fledermäuse und Eulen sind nicht mehr zu sehen.“ Und weiter: „Wer Sinn und Freude an