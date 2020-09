Zwei Jahrzehnte Kreativkurse von Frauen für Frauen

Westhausen. Was haben Hase Hoppel und Gockel Kunibert mit dem Engel Gabriel gemeinsam? Alle waren bereits Mittelpunkt bei den Bastelkursen unter der Regie von Renate Gerner und Erika Spiller aus Westhausen.

Vor 20 Jahren fanden die beiden kreativen Frauen zusammen, stellten fest, dass Werken und Gestalten zusammen noch mehr Spaß macht und sie sich perfekt in ihren Ideen und Arbeiten ergänzen. So war ein gemeinsames Projekt geboren: Kreativkurse von Frauen für Frauen. In Westhausen aber auch über die Dorfgrenzen hinaus. Das erste Objekt war 2001 dann tatsächlich besagter Engel Gabriel, ein großer Engel zum Aufstellen.

Der Grundstein für