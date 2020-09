Corona-Krise: Plan zur Sicherung des Haushalts funktioniert

Aalen

Geschätzte 30 Millionen Euro brechen in der Corona-Krise für die Stadt Aalen an Einnahmen weg. Doch dank des Haushaltssicherungskonzepts, Haushaltsresten aus dem vergangenen Jahr und Corona-Hilfen von Bund und Land, bestünde kein Grund zur Sorge. Das war die Botschaft beim Finanzzwischenbericht in der letzten Sitzung des Gemeinderats.

Zur Erinnerung: Im Mai hatte der Gemeinderat ein Paket zur Sicherung des Haushalts verabschiedet. Um die fehlenden 30 Millionen Euro auszugleichen, hat das Gremium beschlossen:

Einsparungen: Zehn Millionen Euro Ausgaben werden gestrichen, zum Beispiel 2,8 Millionen bei der Gebäudeunterhaltung.

Verschieben: