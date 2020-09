Unterkochener Rat ist für Sperrung

Verkehr Ein Vorschlag der Verwaltung sieht vor, dass künftig nur noch Radler auf der Waldhäuser Steige fahren dürfen. So argumentieren die Mitglieder des Ortschaftsrats.

Aalen-Unterkochen

Lange und lebhaft hat der Unterkochener Ortschaftsrat vor rund 40 Zuhörern am Montagabend über die Sperrung der Waldhäuser Steige für Autos und Motorräder diskutiert. Ein Vorschlag der Verwaltung sieht vor, dass künftig nur noch Radfahrer die Straße nutzen dürfen. Am Ende war das Ergebnis der Abstimmung in der Festhalle knapp: Sechs Rätinnen und Räte stimmten für die Sperrung, fünf dagegen.

Das Thema wird nun in den Ortschaftsräten von Waldhausen und Ebnat vorberaten. Am 8. Oktober steht die Abstimmung im zuständen Ausschuss des Gemeinderats an. Stimmt der zu, beantragt die Stadt Aalen, die Straße, die derzeit