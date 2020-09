Chemische Reaktion löst Feuerwehreinsatz bei Zeiss aus

Aalen. Am Dienstagnachmittag ist es bei Carl Zeiss Vision International in Aalen zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Bei Routinearbeiten an einer Waschanlage wurden kleine Restmengen von Betriebsmitteln in einer Pumpe nicht vollständig abgepumpt. Dadurch kam es zu einer chemischen Reaktion und Freisetzung geringer Mengen zweier Betriebsmittel, die zur Reinigung von Brillengläsern in der Produktion eingesetzt werden. Zwei Mitarbeiter, die möglicherweise Dämpfe eingeatmet haben, wurden sicherheitshalber und unverzüglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, teilt ein Sprecher des Unternehmens auf Nachfrage mit.

Die