Christian Mühlfeld ist der neue am Schlagzeug

Neresheim. Seit dem neuen Schuljahr ist der Stuttgarter Profimusiker und Allrounder Christian Mühlfeld Lehrer an der Musikschule Neresheim. Er unterrichtet die Fächer Schlagzeug/Drumset sowie klassisches Schlagwerk, Klavier/E-Piano, Early Jazz Piano, Keyboard und Akkordeon.

Bereits in jungen Jahren lernte Christian Mühlfeld mehrere Instrumente, nahm erfolgreich an vielen Wettbewerben teil, war unter anderem niederbayrischer Akkordeonmeister und spielte während seiner Schulzeit in diversen Orchestern und Coverbands als Schlagzeuger und Keyboarder, Gitarrist und Trompeter, stets als jüngstes Mitglied.

Noch während seines Musikstudiums in