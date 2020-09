Theater zeigt Zusammenhalt

Nachtarbeit davor gehört dazu. Bei großen Produktionen ohnehin. In Ausnahmezeiten sowieso. Bei der Eröffnung großer Bauprojekte fast selbstverständlich. Obwohl es ein Kooperationsprojekt ist, sitzt deshalb der Intendant des Theaters der Stadt Aalen Tonio Kleinknecht am Dienstag um 10 Uhr allein vor der Presse, um etwas über die kommende Premiere zu erzählen. Alle anderen proben derweil oder arbeiten bis in die späten Abendstunden. Auch Regisseurin Tina Brüggemann hat das getan, wie Kleinknecht erzählt. „Sie hat die ganze Nacht durchgeleuchtet“, sagt er. Durchgearbeitet also für die Premiere des Klassikers „Romeo und