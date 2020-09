Die Gesundheitsakademie Ostalb ist gestartet

Ellwangen. Bei der Sitzung des Verwaltungsrats der Ostalbkliniken und des Immobilienausschusses des Kreistags in der Ellwanger Krankenpflegeschule berichtete Landrat Dr. Joachim Bläse vom Start der Gesundheitsakademie Ostalb am Standort Ellwangen. Zum 1. September habe die Akademie den Betrieb aufgenommen, zunächst seien das Team festgelegt worden, die Leitung habe Joana Ruf, zugleich Leiterin der Krankenpflegeschule. Sitz sei vorerst noch in der Krankenpflegeschule, im Gebäude laufen Umbaumaßnahmen. Die Frage des künftigen Standorts will der Landkreis mit der Stadt Ellwangen abstimmen.

Die neue Akademieleiterin stellte das Angebot vor.