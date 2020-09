Schwabsberg verliert erneut mit 2:6 in Amberg

Ein Spiel zum Vergessen – so lautet das Resümee der Schwabsberger Bundesliga-Kegler. Schwabsberg, nach zwei Siegen in Folge und einem Top-Ergebnis zuhause, reiste erwartungsvoll nach Amberg in die Oberpfalz.

Einzig Stephan Drexler konnte sein Leistungsniveau auf fremdem Terrain zeigen und war mit 640 Kegel bester seiner Mannschaft. Der Ex-Schwabsberger Bernd Klein erspielte die Tagesbestleistung von 646 Kegeln. Mit der gleichen Aufstellung wie zuhause gegen Breitengüßbach ging man in die Partie. Das Start-Duo Michael Schlosser und Mike Kell wurden auf Milan Wagner und Matthias Hüttner gesetzt. Schlosser spielte ausgeglichen in Sätzen,