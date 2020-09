Rosenberg rüstet sich für die Zukunft

Rosenberg

Bund und Länder verteilen aus dem Sofortausstattungsprogramm zur Verbesserung des digitalen Fernunterrichts Geld an die Schulen. Die Karl-Stirner-Gemeinschaftsschule erhält daraus 22 747 Euro. Damit sollen weitere Tablets für Schüler beschafft werden, die kein digitales Endgerät haben, um so soziale Ungleichheiten zu beseitigen. Das Votum des Gemeinderats war einstimmig. Laut Bürgermeister Tobias Schneider ist dies „ein Nullsummenspiel“. Diese im Haushalt nicht vorgesehenen Ausgaben sind, so Schneider, durch den Zuschuss gedeckt. Bei der Gelegenheit lobte der Schultes das Engagement der Lehrer Wolfgang Heinrich und