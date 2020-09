Berggottesdienst, der Hoffnung gibt

Kirche 115 Gläubige erfahren vor der Wildschützhütte des Schwäbischen Albvereins in Lauchheim, wie Gott am Ende alles zum Guten wendet.

Lauchheim

Es gibt Orte mit einem ganz besonderen Charme, die fernab des Alltagstrubels den Blickwinkel über die Dächer der Stadt bis zum Ende des Horizonts lenken. In Lauchheim ist es der Platz vor der Wildschützhütte des Schwäbischen Albvereins, wo sich in diesem Jahr 115 katholische und evangelische Christen bei einem ökumenischen Berggottesdienst in freier Natur begegnen und ihre Gedanken auf Gott richten.

„Wir danken dir für diesen geschenkten Tag“, sagt der evangelische Diakon Georg Peyk bei seiner Begrüßung und bringt es wahrlich auf den Punkt: „Heute ist Gottes Güte so groß.“ Denn sogar der Himmel reißt