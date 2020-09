Räte stellen Anträge

Aalen. Nach der Sitzung des Gemeinderats haben die Mitglieder der Fraktion zur Durchsetzung des Informationsrechts (FDI) und die Mitglieder der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zwei Anträge gestellt. Darin geht es jeweils um die aktuelle Situation in den Schulen.

„In der letzten Gemeinderatssitzung hatte unsere Fraktion in der nicht öffentlichen Sitzung und danach in der öffentlichen Sitzung verschiedene Anträge als Vorsorgemaßnahmen in Schulen und für die Schülerbeförderung – insbesondere im Winter angeregt –, um bei weiteren Problemen in Bezug auf die Corona-Pandemie nachsteuern zu können“, schreibt FDI-Sprecher