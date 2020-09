Nicht alle Kinder impfen

Schwäbisch Gmünd

Husten, Schnupfen, Heiserkeit: Mit dem Herbst beginnt auch die Erkältungssaison. In Kindergärten und Schulen spielen und lernen die Kinder nicht nur auf engstem Raum. Sie niesen und husten auch. In Zeiten von Corona möchten viele Eltern ihre Kinder besonders schützen. Ob deshalb aber eine Impfung gegen die echte Grippe (Influenza) sinnvoll ist? Das sagt Dr. Jochen Riedel, Chefarzt der Kliniken für Kinder- und Jugendmedizin am Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd und am Ostalb-Klinikum Aalen, dazu.

Empfehlen Sie 2020 die Grippeimpfung auch für Kinder?

Dr. Jochen Riedel: Maßgeblich sind in Deutschland die Empfehlungen