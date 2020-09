Unimog Radshow 2020 macht Station bei Bopfinger Fliegergruppe auf dem Sandberg

Nutzfahrzeuge Hochspezialisierte Unimog, fundiertes Expertenwissen und strahlender Sonnenschein – das sind die Zutaten für eine erfolgreiche Unimog-Roadshow, wie sie jetzt in kompakter Form an fünf Veranstaltungsorten Süddeutschlands lief – einer der Standort war der Landeplatz Bopfingen auf dem Sandberg. Die kompakte Form ist Corona geschuldet. Ansonsten treffen sich rund 600 Vertreter von Kommunen, Bauhöfen, Straßenbauämtern und Lohnunternehmen, diesmal durften nur 60 dabei sein. Sie kamen dafür ganz nahe an die Exponate und Experten heran. Neueste Geräte zum umweltschonenden Arbeiten in der Sommer- und Winterdiensttechnik