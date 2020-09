Cataldo ist neuer Schulleiter

Bildung Einsetzungsfeier von Marco Cataldo am St.-Jakobus-Gymnasium in Abtsgmünd.

Abtsgmünd. Marco Cataldo, der bereits seit 1. August im Amt ist, wurde nun offiziell als neuer Schulleiter am St.-Jakobus-Gymnasium in Abtsgmünd eingesetzt. Er tritt die Nachfolge von Oliver Stamm an, der die Schule im vergangenen Schuljahr kommissarisch geleitet hat.

Marco Cataldo, geboren in Mannheim, hat in Heidelberg, Mannheim und Neapel Geschichte und Latein studiert und nach dem Referendariat am Gymnasium in Schwetzingen unterrichtet sowie anschließend für fünf Jahre als stellvertretender Schulleiter an der Deutschen Schule in Genua gewirkt.

Bei der Einsetzungsfeier in der Schulaula umriss er seine Vision von den Aufgaben von Schule