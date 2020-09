In der Scheune startet wieder Kultur

Freizeit 90 Plätze gibt’s Corona wegen in der Schloss-Scheune in Essingen. Ein erster Programmüberblick.

„Es ist den besonderen Umständen geschuldet, dass die neue Spielzeit nicht wie gewohnt beginnen und nicht alle Veranstaltungen wie früher durchgeführt werden können“, teilt das Team der Essinger Kulturinitiative Schloss-Scheune in einem Schreiben mit. Die Macher bieten in diesem Jahr ein verkürztes „Corona-Ausnahme-Programm“ unter Berücksichtigung aller sich ändernden Auflagen an.

Echternacht in Essingen

Im Oktober starte die Saison mit den bislang nie öffentlich gezeigten Kunstwerken in der Ausstellung zu Erwin und Margrit Echternacht. „Einige der ausgefallenen Veranstaltungen – wie mit dem Kabarettisten