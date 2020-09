So geht das Gesundheitsamt mit Corona-Fällen an Schulen um

Bildung Die Teststrategie, die Schülerbeförderung und die Digitalisierung an den Schulen im Kreis war Thema in einem Ausschuss des Kreistags.

Aalen

Am Dienstag wurde bekannt, dass eine Betreuerin an der Kappelbergschule in Aalen-Hofen positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. Passend dazu wurde ein Tagesordnungspunkt im Ausschuss für Bildung und Finanzen des Kreistags am selben Tag beraten: der Schulstart an den Schulen des Ostalbkreises. Neben Schülerbeförderung und Digitalisierung war die Teststrategie des Gesundheitsamts Thema, wenn es einen Fall oder womöglich sogar mehrere Fälle an einer Schule oder Kindertagesstätte gibt.

Teststrategie: Dr. Ulrike Bopp-Haas, die Leiterin des Gesundheitsamts, stellte das Vorgehen dar. Es könne nun täglich vorkommen, dass irgendwo