Horst Caliz zum 80. Geburtstag

Heubach. Der Seniorchef der Heubacher Brauerei, Horst Caliz, hat am Dienstag seinen 80. Geburtstag gefeiert. Geboren ist Horst Caliz am 29. September 1940 in Marienbad. Nach seinem Wehrdienst studierte er in Weihenstephan von 1962 bis 1967 Brauwesen. Von 1967 bis 1969 war er beim Deutschen Brauerbund (DBB) in Bonn-Bad Godesberg als Assistent der Geschäftsleitung unter Dr. Walter Prestel tätig. Als junger Diplom-Ingenieur kam er nach Heubach – der Liebe wegen. Er heiratete 1968 Doris Mayer, Tochter des verstorbenen Seniorchefs der Brauerei, Leonhard Mayer. 1969 trat Caliz in die Geschäftsführung ein. Im Juni 2008 übergab er die Geschäftsleitung