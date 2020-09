Proben auf der Baustelle

Aalen

Tina Brüggemann stößt die großen Tore auf der Rückseite des neuen Kulturbahnhofes auf. Es ist Montag, 15.30 Uhr. Im Gewusel der Bauarbeiter und Techniker bahnt sich die Chefdramaturgin und stellvertretende Intendantin ihren Weg vorbei an Gerüsten und herabhängenden Kabeln in die neue Spielstätte. Heute ist die erste Probe mit Kostümen und schnell wird klar: Es gibt noch einiges zu tun bis zur Premiere am Freitag.

Kurz vor dem großen Theatersaal trifft Brüggemann auf Fred Wahl. Die technische Leiterin hat Schweißtropfen auf der Stirn. Immer wieder spricht sie in ihr Funkgerät und koordiniert die Mitarbeiter. Unzählige Fußspuren