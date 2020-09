Was Corona den Kreis kostet

Aalen. Gegen eine Haushaltssicherung oder gar eine Haushaltssperre hatte sich der Kreis in der Corona-Krise entschlossen. Dass die Kreisfinanzen trotzdem im Lot sind, war die Botschaft des Haushaltszwischenberichts im Ausschuss für Bildung und Finanzen. Vor allem Hilfspaketen von Bund und Land sei das zu verdanken. Kreiskämmerer Karl Kurz blickte zuversichtlich in die Zukunft: „Die letzten Wochen haben gezeigt, dass sich die Wirtschaft wieder erholt.“ In einigen Bereichen liegt man leicht über Plan, in anderen dafür darunter. Kurz sprach daher von einem „insgesamt planmäßigen Haushalt“. Man würde keine Lasten mit