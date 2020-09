Tannhausens Bürgermeister verärgert

Gemeinderat Haase erläutert, was beim Tiefbau in der Schillerstraße falsch gelaufen sei.

Tannhausen. In Tannhausen soll jetzt mit großen Schritten die Breitbandversorgung vorangetrieben werden. Bürgermeister Markus Haase gab während der Gemeinderatssitzung zwar zu, dass sich die Vorbereitungen „ein wenig gezogen“ hätten. Aber nun würden die Zusagen für die Zuschüsse vorliegen.

Die Masterplanung sei bereits erfolgt, jetzt stehe die Ausführungsplanung an. Diese musste europaweit ausgeschrieben werden. Am Montag, dem Tag der Gemeinderatssitzung, lief die Frist ab und die Gemeinde konnte den Auftrag für 132 700 Euro an die Firma nexnet GmbH aus Regensburg vergeben. Insgesamt waren fünf Angebote eingegangen, aus