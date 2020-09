Kulturbahnhof: Geschichte in Bildern

Eröffnung Am Wochenende wird der „KubAA“ auf dem Stadtoval eröffnet. Tag der offenen Tür am Sonntag. Die SchwäPo blickt zurück und auf die Zukunft des Gebäudes.

Aalen

Glücklich sind sie alle mit ihrem Heim. Die Bewohner des Aalener Kulturbahnhofes – kurz KubAA –, der an diesem Wochenende eröffnet wird. Mit Theater, Musik und Film, präsentiert von unter anderem eben diesen Bewohnern: dem Theater der Stadt Aalen, der städtischen Musikschule und dem Kino am Kocher. Und auch wenn die neuen Mieter bereits im Haus werkeln, proben und musizieren – richtig spannend wird’s er am Wochenende, wenn alle Einrichtungen dort ihre Feuerprobe bestehen müssen.

Feuer, das ist auch einer der dramatischsten Abschnitte der wechselvollen Geschichte des Gebäudes. Denn im