Neue Urnengräber und eine Tempo-30-Zone

Ortschaftsrat Unterriffingens Gremium befasst sich mit dem neuen Friedhofskonzept, der Sanierung der Ortsdurchfahrt und dem Verkehr in der Dehlinger Straße.

Bopfingen-Unterriffingen

Im Ortschaftsrat Unterriffingen hat der Erste Beigeordnete der Stadt, Andreas Rief, zusammen mit Landschaftsarchitekt Andreas Walter in der Steigfeldhalle die neue Friedhofkonzeption vorgestellt. „Die bisherige Konzeption in Unterriffingen ist in Ordnung“, begann Rief. Nun gehe es aber darum, neue Bestattungsformen zu integrieren. Andreas Walter sagte: „Friedhöfe sind dem Wandel unterworfen.“ Urnenbestattung oder pflegeleichte Gräber würden immer mehr bevorzugt. Weiter seien Friedhöfe Kommunikationsräume geworden.

Walter stellte drei Varianten vor, die neben Erdbestattungen integriert werden