Die ganze Welt in St. Franziskus

Einweihung Wie das generalsanierte und erweiterte katholische Kinder- und Familienzentrum auf der Heide in Aalen seiner Bestimmung übergeben wird und was dort wichtig ist.

Aalen

Das Kinder- und Familienzentrum St. Franziskus auf der Heide ist am Mittwoch feierlich wiedereröffnet worden. Für die innerhalb eines Jahres generalsanierte und um einen Neubau erweiterte Kita gab es viel Lob und den geistlichen Segen von Pfarrer Wolfgang Sedlmeier. Nach der Umgestaltung gibt es nun in St. Franziskus „Bildungsbereiche“ statt Gruppenräume und die Welt mit ihren Kontinenten. Auf diesen „findet“ man – etwa in Asien – das „Sprachlädle und in Europa das Bistro. Statt einer Halle trifft man sich auf den Weltmeeren. Das alles soll der Integration dienen.

Eigentlich nehmen Kinder „ihre“