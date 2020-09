Ein Ärztehaus mit neuen Wohnungen

Bartholomä

Bürgermeister Thomas Kuhn tat gut daran, die Gemeinderatssitzung am Mittwoch nicht im Dorfgemeinschaftsraum, sondern in der TSV-Halle abzuhalten. Denn der Zuhörerraum füllte sich immer mehr, sodass eiligst noch Stühle herbeigeschafft wurden. Was die Bürgerschaft so interessierte? Ein „Riesenprojekt“, das am Ort entstehen soll. Kuhn erklärte, dass nun aus den Gerüchten, die seit geraumer Zeit kursierten, Fakten geschaffen würden. Planer Gottfried Schwarz vom Heuchlinger Ingenieurbüro Josef Rupp und Partner erläuterte ein Vorhaben auf dem Areal des einstigen Gasthauses