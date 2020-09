Unglückliche Niederlage in Bissingen

Die Partie im Stadion am Bruchwald beginnt spannend und vielversprechend. Es wird nicht lange abgewartet, beide Mannschaften starten mit hohem Tempo und offensiv. Und das wollten die Sportfreunde nutzen. Marc Gallego schnappt sich nur wenige Minuten nach Anpfiff den Ball an der Mittellinie gibt ihn ab auf rechts, wo Fabian Fürst einen Sprint hinlegt und auch zum Abschluss kommt. Der verfehlt nur knapp das Tor am linken Pfosten.

Das Team von Trainer Helmut Dietterle lässt sich nicht unterkriegen, gibt weiter Gas, hält weiter vorne drauf. Dietterle fordert von der Seitenlinie mehr Mut. Den verliert sein Team nicht – doch läuft Bissingen