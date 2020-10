Hubert Herkommer geht in den Ruhestand

Aalen. Hubert Herkommer wurde im Aalener Landratsamt von Landrat Dr. Joachim Bläse in den Ruhestand verabschiedet. Dies teilte die Kreisverwaltung mit. Zehn Jahre lang stand Herkommer an der Spitze der Kreismedienzentren des Ostalbkreises, die in Dienststellen der Landkreisverwaltung in Aalen und Schwäbisch Gmünd präsent sind.

„Zahlreiche Fortbildungsveranstaltungen, auch mit den Staatlichen Seminaren für Lehrerbildung, dem Pädagogischen Fachseminar und der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd, wurden von Herkommer initiiert“, so die Mitteilung weiter. Er war demnach zuständig für die Organisation und Durchführung