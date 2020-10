Kreisbau Ostalb auf Wachstumskurs

Aalen/Essingen. Bei der Mitgliederversammlung der Kreisbaugenossenschaft Ostalb eG in der Glück-Auf-Halle in Aalen-Hofen blickten die Verantwortlichen auf ein gutes Geschäftsjahr 2019. Vorstand Georg Ruf belegte dies in Zahlen. Die Geschäftsbereiche Bauträgergeschäft und Bestandsvermietung stechen heraus. Die Bilanz zeigt einen Jahresüberschuss von über 850 000 Euro und eine Erhöhung der Eigenkapitalquote auf rund 31 Prozent. Eine Dividendenausschüttung von drei Prozent an die Mitglieder wurde beschlossen.

57 Millionen Euro Bilanzsumme

Nachhaltige Unternehmenspolitik und Investitionen in den eigenen Wohnungsbestand der Kreisbau zeigen