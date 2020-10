Zum Saisonende rattert und schnauft die Museumsbahn an zwei Tagen durchs Egautal

Schättere Zum Saisonende der Härtsfeldmuseumsbahn kann man am Samstag, 3., und Sonntag, 4. Oktober noch einmal die idyllische Reise ins Egautal und in das Lebensgefühl vergangener Zeiten antreten. „Na ja, die Wettervorhersage lautet „eher herbstlich“, aber im Zug ist man ja unter Dach“, macht Werner Kuhn, Vorsitzender des HMB, Mut zu einem Ausflug nach Neresheim. Wie immer an normalen Betriebstagen gilt am Samstag und Sonntag der Regelfahrplan: Die Museumszüge starten am Bahnsteig Neresheim um 10:05, 11:20, 13:15, 14:35, 16:00 und 17:20 Uhr; zurück geht es um 10:40, 11:55, 13:50, 15:10, 16:35 und 17:55 Uhr ab Bahnhof