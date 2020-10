Wo Wohnraum fehlt und wie der Verkehr läuft

Innenstadt Was die Fraktionsvorsitzenden zu den Themen Wohnraum und Verkehrsentwicklung sagen.

Oberkochen. Die Neuen Mitte ist fertig und kommt bei vielen gut an. Jetzt sollen in Oberkochen die nächsten Schritte angepackt werden. Wo die Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderats ihre Prioritäten für die Stadtentwicklung sehen?

Richard Burger (SPD): Unsere Fraktion sieht die Prioritäten in einer Verkehrsberuhigung im Bereich zwischen Bahnhofstraße und der katholischen Kirche; dabei sollen die in Gebäude auf der gegenüberliegenden Straßenseite einbezogen werden. Ebenso wichtig ist in diesem Bereich die Schaffung von bezahlbaren Wohnungen und Geschäftsräumen – bis zum ehemaligen Elektra-Gebäude. Erst dann ist die Neue Mitte