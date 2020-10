Wort zum Sonntag

„Du hast mein Wort“

Aalen. „Du hast mein Wort“ – mit dieser Losung beginnt am Samstag, 3. Oktober, der fünfte ökumenische Kirchentag in Aalen. Losungen müssen griffig sein und in aller Kürze eine klare Aussage treffen. Ich finde, uns ist es mit dieser Losung gelungen, kurz und prägnant zu sagen, worum es im Miteinander des Glaubens geht: Dass ich mich auf andere verlassen kann und dass auch ich ein verlässlicher Partner bin. In einer Zeit, in der Unzuverlässigkeit immer mehr zunimmt, wo man oft nicht mehr weiß, wie man beim anderen dran ist, ist dies Losung eine wichtige Zeitansage. Übrigens nicht nur für