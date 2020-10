Warum die Einheit nicht vollendet ist

Schwäbisch Gmünd

Schauen Sie in Buchhandlungen nach Büchern zur deutschen Einheit, finden Sie vor allem Geschichten von Ostdeutschen. Geschichten von Westdeutschen, wie sie den Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober 1990 erlebt haben, gibt es wenige. Ich habe meine erzählt. Mehrfach. Und nun aufgeschrieben. Denn Jahr für Jahr, und das seit 30 Jahren, denke ich am 3. Oktober an den Einheitstag 1990. Bilder kommen dann hoch. Viele. Aus fünf Jahren. In Erfurt.

Bilder wie diese: Wie ich am 3. Oktober 1990, ich lebte gerade mal drei Wochen im Osten, auf den Stufen des Erfurter Domhügels stand und der Gloriosa lauschte.