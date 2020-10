Kritik an der Satzung für Baumschutz

Umwelt In den Gremien wird derzeit ein Entwurf einer neuen Satzung beraten. Aus Unterkochen kommt Widerstand.

Aalen-Unterkochen. Kritik hat es im Ortschaftsrat Unterkochen für die Baumschutzsatzung gegeben. Eine solche Satzung will die Stadt Aalen auf Antrag der CDU-Gemeinderatsfraktion erlassen. Diese soll festlegen, was Grundstücksbesitzer mit ihren Bäumen tun dürfen und lassen sollen. Pflege und Rückschnitt ist zum Beispiel erlaubt. Wer seinen Baum fällen will, muss aber einen Grund dafür haben und einen Antrag beim Grünflächenamt stellen.

Einer der Kritiker ist Florian Stütz (Freie Wähler). „Ich finde es schwierig, den Leuten zu sagen, was sie in ihrem Garten machen dürfen und was nicht“,