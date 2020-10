Abendkonzerte in Aalens Stadtkirche

Bühne Das Stuttgarter Posaunenconsort spielt am Sonntag, 4. Oktober.

Die ersten Abendkonzerte in der Aalener Stadtkirche nach einer halbjährigen Zwangspause erklingen am Sonntag, 4. Oktober, um 18 Uhr und um 19.30 Uhr. Prächtige Blechbläsermusik des Stuttgarter Posaunenconsorts unter Leitung von Professor Henning Wiegräbe werden den barocken Raum in zwei Konzerten zu jeweils 50 Minuten erfüllen.

Jugendliches Feuer

Das Stuttgarter Posaunen Consort konzertiert regelmäßig in Mitteleuropa. Dabei vereint sich größte Professionalität mit jugendlichem Feuer und musikalischer Entdeckerfreude. Außer der variablen Besetzungsmöglichkeit ist die stilistische Vielfalt von der Renaissance bis zu grooviger Pop- und